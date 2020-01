Il rialzo della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale determina condizioni temporaneamente più stabili che anticipano una nuova debole perturbazione atlantica attesa nella giornata di giovedì.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 29 gennaio 2020

Residui addensamenti a levante, specialmente a ridosso dei rilievi appenninici, in dissolvimento nel corso della mattinata; in prevalenza sereno al pomeriggio, salvo innocue velature di passaggio.

Venti forti da ovest al largo, zona Capo Mele; rinforzi a burrasca tra la notte ed il mattino; variabile o a regime di brezza lungo l’arco ligure.

Mare generalmente agitato durante la notte ed al mattino per onda formata da sud-ovest. Moto ondoso in progressiva scaduta nel corso del pomeriggio.

Temperature: in diminuzione le minime, in aumento le massime. Valori superiori alla media del periodo.

Costa: min 5/10°C, max: 13/16°C.

Interno: min -1/+5°C, max: +8/13°C.

Giovedì 30 gennaio 2020

Un nuovo impulso umido determina nuvolosità diffusa, in particolare sul settore centro-orientale della regione; precipitazioni nel complesso di debole intensità; potranno assumere carattere nevoso lungo il versante nord dell’Appennino al di sopra dei 1000-1200 m; più asciutto a ponente, possibili aperture su imperiese.

Venti: meridionale teso, rinforzi al largo

Mari: da mosso a molto mosso.

Temperature: in deciso calo i valori massimi su genovese e spezzino.

Venerdì 31 gennaio 2020

Condizioni stazionarie; cielo chiuso e piovoso sul centro-levante, asciutto su imperiese con locali aperture.

Condizioni-meteo marine che seguitano ad essere non favorevoli.