Pressione atmosferica in lento aumento sulla Liguria a seguito del transito di un fronte freddo.

Mercoledì sereno o poco nuvoloso, venti settentrionali fino a burrasca forte e temperature in deciso calo.

Giovedì soleggiato con velature in transito e clima ancora rigido.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Arpal Liguria:

Mercoledì 5 febbraio 2020 Cieli tersi per l’intera giornata grazie alla sostenuta ventilazione settentrionale.

Temperature in deciso calo e sensazione di freddo accentuata dai forti venti di tramontana. Umidità: su valori bassi.

Venti: forti settentrionali ovunque con raffiche di burrasca forte lungo le coste, fino a tempesta sui rilievi. Attenuazione dal tardo pomeriggio.

Mare: localmente mosso o stirato sottocosta, mosso o molto mosso a largo in calo dalla serata.

Segnalazioni Prot. Civile: venti fino a burrasca forte 70-80 km/h lungo le coste, oltre i 100 km/h sui rilievi.

Giovedì 6 febbraio 2020

Sereno o poco nuvoloso con transito di velature poco consistenti. Temperature ancora rigide anche durante le ore diurne, soprattutto nelle zone interne. Umidità: su valori medi. Venti: al mattino deboli settentrionali ovunque, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali a Ponente; possibili locali regimi di brezze. Mare: poco mosso.