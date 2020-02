L’alta pressione garantisce bel tempo anche per la giornata di oggi, sabato 15 febbraio ma tra domenica e lunedi aumento della nuvolosità su tutta la regione associato a locali piogge.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 15 febbraio 2020

Passaggio di velature al mattino con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Cielo sereno nel pomeriggio a parte qualche nube di poco conto e senza conseguenze.

Venti: Deboli variabili o meridionali nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo.

Temperature: Stazionari

Costa: min +7/12°C, max: +13/17°C

Interno: min -2/+7°C, max: +11/16°C.

Domenica 16 febbraio 2020

Nubi basse in aumento nel corso della giornata, dal mare verso la terraferma. In serata non si esclude qualche pioviggine o debole pioggia nel Genovese. Belle schiarite su Alpi Liguri ed Imperiese.

Venti: Da deboli a moderati da sud-ovest.

Mari: Da poco mosso a mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massime.

Lunedì 17 febbraio 2020

Cielo molto nuvoloso su tutta la regione con rischio di piogge specie sul settore centro-orientale della regione. Lieve calo termico diurno.