Correnti umide continuano ad inserirsi nella maglia anticiclonica posta sul mediterraneo. Un parziale cedimento barico agevolerà l’inserimento dei flussi con nuvolosità diffusa su tutta la regione e qualche piovasco non escluso, più probabile e diffuso Martedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Lunedì 24 febbraio 2020

Nubi diffuse su tutta la regione con cielo molto nuvoloso o coperto, in particolare sul settore centrale, ove non si esclude qualche breve e locale pioviggine. Qualche schiarita sarà invece possibile sull’Imperiese. Poche variazioni nel corso della giornata, con molte nubi ovunque in un contesto in prevalenza asciutto, fatta eccezioni per locali sgocciolii a ridosso degli addensamenti più consistenti. In serata e nottetempo aumento delle probabilità di pioviggini sul settore centro-orientale.

Venti da sud-est sino a moderati, solo localmente tesi sul settore centrale.

Mare mosso.

Temperature: Stazionarie

Costa: min +7/+11°C, max: +12/+16°C.

Interno: min -2/+8°C, max: +9/+13°C.

Martedì 25 febbraio 2020

Cielo molto nuvoloso o coperto con locali pioviggini, più probabili sul centro-levante. Generalmente asciutto sull’imperiese. Diradamento delle nubi dalla serata a partire dai settori occidentali.

Venti da sud est da moderati a tesi. Tendono a rinforzare nella seconda parte di giornata al largo, disponendosi da ovest/sud ovest verso Capo Corso.

Mare da mosso a molto mosso sotto costa. Sino agitato al largo nella seconda parte di giornata.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Mercoledì 26 febbraio 2020

Ultimi addensamenti sul levante al primo mattino, in rapido diradamento. Altrove in prevalenza sereno.

Il resto della giornata soleggiato su tutti i settori con al più qualche velatura in transito.