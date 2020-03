Un intervallo decisamente più stabile segue il marcato transito perturbato di queste ultime ore; possibile nuovo passaggio piovoso nella giornata di giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo per le prossime ore di Limet LIguria:

Martedì 3 marzo 2020

Residua nuvolosità più compatta a levante, qualche debole precipitazioni sullo spezzino; schiarite più ampie a seguire; nel corso del pomeriggio passaggio di nuvolosità sparsa, più organizzata questa volta sul centro ponente, ma basso rischio di precipitazioni.

Venti: burrasca da libeccio in lento esaurimento al largo; inizialmente settentrionale irregolare sotto-costa, tendente a provenire da sud in giornata, intensità debole, per poi ruotare nuovamente a tramontana/grecale teso in serata.

Mare molto agitato il settore est nella notte per onda formata da libeccio, moto ondoso in progressivo calo nel corso della mattinata. Generalmente molto mosso altrove.

Temperature: in calo nell’interno sia le minime che le massime; in aumento lungo la fascia costiera le massime complice il maggiore soleggiamento.

Costa: min +4/10°C, max: +12/15°C.

Interno: min -1/+6°C, max: +6/12°C

Mercoledì 4 marzo 2020

giornata a tratti ventosa e fredda dal sapore invernale; ampie schiarite, tempo asciutto.

Venti settentrionali tesi,

Mare molto mosso al largo per onda da terra fino al mattino; mosso altrove.

Temperature in calo ovunque; gelo sulle vette appenniniche; sensazione di freddo acuita dal vento.

Giovedì 5 marzo 2020

Rapida intensificazione della nuvolosità nel corso della mattinata; precipitazioni deboli, ma diffuse su tutta la regione dal pomeriggio. Quota neve intorno ai 1000-1200 m sull’Appennino centro-orientale