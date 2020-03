Fine settimana nel complesso soleggiato su tutta la regione. Probabile nuovo passaggio instabile nella giornata di lunedi 9 marzo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 7 marzo 2020

Residue nubi al mattino tra Tigullio orientale e Spezzino in via di attenuazione, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno e limpido ovunque.

Venti: Moderati da nord, in indebolimento nell’arco della giornata.

Mari: Da molto mosso a mosso con onda in ulteriore scaduta.

Temperature: In calo le minime nelle aree interne, in contenuto aumento lungo le coste; massime in generale aumento

Costa: min +6/9°C, max: +15/17°C.

Interno: min -4/+1°C, max: +10/13°C

Domenica 8 marzo 2020

Bel tempo su tutta la regione. Velature sul ponente nel pomeriggio e in serata senza conseguenze.

Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 9 marzo 2020

Aumento dell’instabilità sul settore centro-orientale della regione associato a nevicate anche a quote medio-basse, migliora nel pomeriggio.