Dopo una domenica stabile e mite un nuovo impulso perturbato interesserà la nostra regione ad inizio settimana.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 8 marzo 2020

Al mattino cieli sereni sull’intera regione. Dal pomeriggio passaggio di nubi medio-alte ad iniziare dal ponente, in successivo graduale spostamento verso levante. Velato ovunque entro sera.

Venti deboli variabili al mattino, fino a moderati da sud-ovest dal pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo

Costa: min +4/9°C, max: +13/16°C.

Interno: min -5/+4°C, max: +9/13°C

Lunedì 9 marzo 2020

Al mattino precipitazioni sparse sul settore centro-orientale con anche delle nevicate a media-bassa quota nell’entroterra. Migliora nel corso del pomeriggio con schiarite via via più ampie a partire da ponente.

Venti moderati da nord.

Mari mosso, molto mosso al largo.

Temperature in calo soprattutto nei valori massimi.

Martedì 10 marzo 2020

Per l’intera giornata nuvolosità medio-alta sull’intera regione. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in aumento in quelli massimi. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare poco mosso.