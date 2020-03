Un’area di alta pressione si estende rapidamente dal comparto franco Iberico al Mediterraneo centro-occidentale, ripristinando condizioni di stabilità sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 10 marzo 2020

Ampie schiarite durante la notte; nel complesso soleggiato in giornata, tuttavia interverranno alcune velature, a tratti spesse sul centro-levante.

Venti settentrionali, moderati / tesi nelle prime ore della notte; brezze in giornata; tendenza a disporsi da ovest-sud-ovest moderato sull’area di Capo Mele ed al largo.

Mare generalmente mosso al largo; tra poco mosso e mosso sotto-costa.

Temperature: In calo le minime a fondovalle, specie a levante; in deciso recupero i valori massimi, sia nell’interno che sotto-costa

Costa: min +4/10°C, max: +14/17°C.

Interno: min -4/+8°C, max: +13/15°C

Mercoledì 11 marzo 2020

Lo scorrimento di aria atlantica più calda ed umida determina annuvolamenti circoscritti alla fascia costiera, specialmente sul Genovesato centro-occidentale, dove non si escludono isolati sgocciolii o brevi piovaschi. Poco nuvoloso nelle zone interne.

Venti generalmente deboli a regime di brezza; Marino moderato a tratti teso sull’Appennino centrale.

Mare mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature: in aumento nell’interno ed in quota, lungo le cime appenniniche.

Giovedì 12 marzo 2020

Ancora addensamenti a tratti intensi lato costa, possibilità deboli precipitazioni sempre limitata al Genovesato; più aperto delle zone interne.

Ventilazione prevalentemente da sud, più vivace sul settore centrale