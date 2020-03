Le correnti umide meridionali nei bassi strati che hanno interessato la nostra regione negli ultimi giorni verranno sostituite da venti più freddi e secchi settentrionali durante il fine settimana. Ciò determinerà un miglioramento della situazione specie nelle giornate di domenica e lunedi. Moderata instabilità invece sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 14 marzo 2020

Al mattino nuvolosità irregolare su tutta la regione associata a locali e brevi piovaschi localizzati tra il Genovese e lo Spezzino.

Sul resto della regione tempo asciutto e in parte soleggiato. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sui versanti padani centro-orientali dove saranno possibili occasionali rovesci che non dovrebbero sconfinare lungo le coste.

Rovesci più convinti, accompagnati da qualche colpo di tuono, potrebbero interessare l’Imperiese ed i rilievi retrostanti.

Generale attenuazione dei fenomeni in serata su tutta la regione.

Venti irregolari sul golfo, ma con direzione prevalente da est. Rotazione a nord in serata su tutta la regione con intensità fino a moderata.

Mare generalmente mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve aumento sotto costa nei valori massimi

Costa: min +8/12°C, max: +14/17°C.

Interno: min 4/+6°C, max: +12/15°C

Domenica 15 marzo 2020

Nubi basse ed irregolari saranno presenti sui versanti padani specie centro-occidentali. Qualche fiocco di neve al mattino sulle Alpi Liguri e locali pioviggini sui valichi; cielo sereno invece lungo le coste a parte qualche nube a ponente senza conseguenze.

Venti tra moderati e forti tra nord e nord-est con rinforzi tra Genova e Savona.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In calo.

Lunedì 16 marzo 2020

Un po’ di nubi a ponente senza conseguenze, bello a levante. Residua ventilazione settentrionale e temperature in aumento.