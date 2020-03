Genova – Sopraelevata vietata a moto e scooter e mezzi furgonati e telonati a causa delle forti raffiche di vento. Il divieto è scattato questa mattina dopo l’allerta meteo lanciata dal Centro Meteo Arpal.

Secondo le previsioni, infatti, per tutta la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, la Liguria sarà interessata da raffiche di vento sino a 100 km/h, specie nei tratti più scoperti e sulla costa.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida anche in autostrada, specie in uscita da gallerie e sui viadotti.