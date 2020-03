La Spezia – Notte di duro lavoro per i vigili del fuoco nella zona dello spezzino per il vento forte che sta interessando la Liguria dalla giornata di ieri.

Raffiche di vento sino a 100 km/h hanno causato il crollo di impalcature e cartelloni ma anche il cedimento di alberi e rami che sono caduti a terra.

Interventi dei vigili del fuoco anche per strutture pericolanti e parti di tetto sollevate dal vento.

Fortunatamente al momento non si segnalano feriti ma il centro meteo Arpal ha lanciato l’allerta per vento forte per l’intera giornata di oggi.