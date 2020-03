Genova – Migliora il rapporto tra tamponi fatti e positività e il numero dei contagi è calato percentualmente. Uno spiraglio di positività, oggi, nel punto Stampa della Regione Liguria

I decessi sono molti, oltre 50 ma sembra che si tratti di sommatoria di più casi registrati nei giorni scorsi ed “emersi” come positivi con test post mortem.

“La giornata ci conferma che siamo arrivati in cima al picco – ha spiegato il governatore Toti – e se tutto verrà confermato risulterà che le misure prese dalla Liguria sono state utili”.

MSC Splendida arriva nel porto di Genova e contrariamente a quanto diffuso nei giorni scorsi ci sono persone in auto isolamento per contatto con altre persone risultate poi contagiati.

Non ci sono passeggeri sulla nave ma ci sono un migliaio di membri dell’equipaggio che verranno fatti scendere e dovranno essere rimpatriati nei rispettivi Paesi o dovranno essere trasferiti in altre regioni a carico dell’armatore.

Toti ha poi precisato che la Regione Liguria sta lavorando perché non si fermi il cantiere del nuovo Ponte per Genova ma neppure le grandi opere per mettere in sicurezza la Liguria come lo scolmatore del Bisagno e i lavori per garantire la sicurezza dei Cittadini.

notizia in aggiornamento

