La nostra regione continua ad essere interessata da tese e fresche correnti orientali, le quali saranno in graduale indebolimento nel corso del fine settimana.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 27 marzo 2020

Al mattino ancora molte nubi un po’ ovunque, più compatte sui versanti padani. Delle deboli precipitazioni saranno ancora possibili sulle Alpi Liguri e sulla Val d’Aveto con quota neve in rialzo fin sopra gli 800m.

Dal pomeriggio cessazione dei fenomeni nelle zone sopra citate dove permarrà una certa nuvolosità. Delle schiarite si faranno largo lungo le coste e saranno più ampie sull’imperiese

Venti: forti o di burrasca da nord/nord-est con rinforzi fino a burrasca forte specie al largo e sui crinali montuosi. Non escludiamo raffiche oltre i 100 km/h sull’Appennino centro-occidentale e lungo gli sbocchi vallivi. Dalla serata graduale calo dell’intensità.

Mari: mosso o stirato sotto-costa, molto mosso o agitato al largo.

Temperature: in aumento.

Costa: min +4/+8°C, max: +10/+13°C.

Interno: min -5/+4°C, max: +3/+9°C

Sabato 28 marzo 2020

Tempo in miglioramento con solamente il transito di nubi alte nel corso della prima parte della giornata. Ancora qualche nube bassa residua sulle Alpi Liguri tra nottata e mattinata ma senza fenomeni.

Venti: moderato da nord/nord est tra nottata e mattinata con residui rinforzi a forte o burrasca, come da avviso, al largo del golfo. In generale calo ed in rotazione da sud dal pomeriggio.

Mari: in calo a poco mosso sotto-costa. Da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: in aumento.

Domenica 29 marzo 2020

Giornata soleggiata e caratterizzata dal clima gradevole e tipico del periodo