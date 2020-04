Il graduale rinforzo della pressione atmosferica nelle prossime ore determina generali condizioni di stabilità anche sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 1 aprile 2020

Soleggiato ovunque. Qualche nube sarà presente tra la Val Bormida occidentale e le Alpi Liguri.

Venti al mattino ancora moderati da nord, in indebolimento dal pomeriggio.

Mare mosso al mattino, moto ondoso in calo durante la giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento

Costa: min +5/10°C, max: +14/17°C.

Interno: min 0/+4°C, max: +9/13°C

Giovedì 2 aprile 2020

Cielo sereno o al più velato.

Venti deboli e di direzione variabile.

Mare poco mosso.

Temperature: in generale lieve aumento.

Venerdì 3 aprile 2020

Giornata stabile e soleggiata; cumuli pomeridiani sull’Appennino.