Prosegue il periodo che vede la presenza di un robusto campo di alta pressione ben saldo sull’Europa centro-orientale, a garanzia di tempo stabile e asciutto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 7 aprile 2020

Cielo terso in prevalenza sereno; tempo soleggiato ed asciutto su tutti i settori, visibilità generalmente ottima.

Venti ancora settentrionali al primo mattino, moderati / tesi, specialmente intorno all’area di Capo Mele; in giornata potranno imporsi le brezze di mare sulla Riviera di Levante.

Mare da mosso a molto mosso il settore ovest al largo, moto ondoso in rapida diminuzione nella seconda parte della giornata; tra poco mosso e mosso altrove.

Temperature: in lieve ulteriore aumento le massime sui rilievi appenninici. Ampia escursione termica, specie nelle valli interne.

Costa: min +9/13°C, max: 20/23°C

Interno: min -1/+9°C, max: 17/24°C

Mercoledì 8 aprile 2020

Situazione invariata con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione per l’intera giornata.

Venti: potrà risultare ancora teso durante la notte ed al primo mattino sul settore di ponente; brezze prevalenti in giornata.

Mare mosso il settore ovest al largo fino alla tarda mattinata; poco mosso ovunque dal pomeriggio.

Temperature: stazionarie.

Giovedì 9 aprile 2020

Giornata calda ed assolata, si indeboliscono le brezze; punte fino a 23-25°C nell’entroterra spezzino.