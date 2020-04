Ancora condizioni di alta pressione sul Nord Italia che garantiscono un periodo di bel tempo almeno sino a sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria, per le prossime ore:

Giovedì 9 aprile 2020

Cielo sereno su tutta la regione. Sparuta nuvolosità sui rilievi nel pomeriggio in attenuazione in serata.

Venti: Deboli da nord al mattino, in regime di brezza nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa: min +11/16°C, max: 21/25°C.

Interno: min -1/+8°C, max: 18/24°C

Venerdì 10 aprile 2020

Situazione invariata con cielo pressochè sereno su tutta la regione per l’intera giornata. Qualche cumulo sui monti nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Venti: Prevalentemente a regime di brezza.

Mari: Calmo o quasi calmo.

Temperature: Stazionarie.

Sabato 11 aprile 2020

Bel tempo ovunque, lieve calo termico nei valori massimi lungo le coste, ventilazione debole meridionale.