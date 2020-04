Le festività pasquali vedranno l’arrivo di qualche nube, ma in un contesto sempre stabile e asciutto. Atteso un moderato calo delle temperature, specie da martedì, che si riporteranno su valori prossimi alla media per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 12 aprile 2020

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Solo in serata cominceranno a farsi vedere le prime nubi alte da ovest, ma senza conseguenze.

Venti deboli/moderati da sud-est. Saranno localmente tesi sui versanti padani centro-occidentali.

Mari: generalmente calmi o quasi calmi, sia sotto-costa che a largo.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi

Costa: min +11/+16°C, max: +18/+22°C.

Interno: min -3/+12°C, max: +16/+23°C

Lunedì 13 aprile 2020

Giornata nel complesso stabile, seppur non sempre soleggiata a causa del transito di nubi alte, in un contesto che tuttavia si manterrà asciutto.

Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature: In calo sui rilievi, stazionarie altrove.

Martedì 14 aprile 2020

Condizioni in prevalenza soleggiate, a parte qualche nube sui versanti padani. Ventilazione per lo più debole di direzione variabile.

Mari poco mossi sotto-costa, mossi a largo.

Temperature in generale calo.