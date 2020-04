Il lento riassorbimento del minimo depressionario sul Tirreno determina sulla nostra regione residui fenomeni nelle prossime ore; a seguire ritorno della primavera stabile.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Martedì 21 aprile 2020

Ancora molte nubi ovunque, precipitazioni concentrate a ponente, specie nelle zone interne; piogge via via più intermittenti al mattino e generale attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata, con le prime parziali aperture su spezzino e Tigullio entro sera.

Venti: sostenuti settentrionali, durante la notte rinforzi fino a burrasca sull’area Capo Mele, valli del Tigullio soggette e crinali appenninici. Si moderano a levante dal pomeriggio.

Mari: agitato il bacino di ponente per onda formata da terra; molto mosso altrove, stirato/mosso sotto-costa a levante.

Temperature: in calo di qualche punto nell’interno; recuperano le massime lungo la Riviera di Levante.

Costa: min 13/16°C, max: 17/20°C.

Interno: min 7/12 °C, max: 13/18°C

Mercoledì 22 aprile 2020

Ampie schiarite su tutti i settori; tempo soleggiato ed asciutto.

Venti settentrionali, residui rinforzi come da avviso.

Mari inizialmente agitato al largo sul bacino ovest; da mosso a molto mosso altrove.

Temperature in aumento le massime, specie lato costa

Giovedì 23 aprile 2020

Tempo stabile e cielo in prevalenza sereno

Venti che tornano a regime di brezze.