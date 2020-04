Savona – Alberi abbattuti dal forte vento in corso Ricci a Savona. Savona – Alberi abbattuti dal forte vento in corso Ricci a Savona.

I Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti per mettere in sicurezza alcuni alberi e rami che per via delle avverse condizioni meteo sono in parte caduti sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra 12 della Centrale, con il supporto dell’Autoscala 11R.

Dopo aver sviluppato la scala e sono saliti sul cestello dove, in perfetta sicurezza, hanno provveduto a tagliare i rami danneggiati e hanno controllato tutti gli alberi presenti nella via.

L’intervento ha evitato ripercussioni per la sicurezza e sul traffico.