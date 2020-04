L’alta pressione cede gradualmente il passo ad umide correnti atlantiche. Sulla Liguria nubi via via più diffuse e compatte, accompagnate da qualche pioggia, che si farà più consistente nella giornata di martedì, specie sul centro-levante. Temperature tendenzialmente in calo.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 26 aprile 2020

Al mattino nubi compatte su savonese e genovese occidentale. Nuvolosità più fratta altrove. Nel corso del pomeriggio e ancor di più dalla sera aumento delle nubi su tutta la regione, con la possibilità di pioviggine in prossimità dei rilievi sul settore centro-occidentale.

Venti deboli/moderati da sud-est, localmente tesi sui versanti padani centro-occidentali.

Mari: generalmente poco mossi, sia sotto-costa che a largo.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +13/+16°C, max: +17/+20°C.

Interno: min +3/+11 °C, max: +14/+17°C

Lunedì 27 aprile 2020

Nubi diffuse su tutta la regione, più compatte su savonese e genovese dove avranno luogo pioviggine o veri e proprio piovaschi, specie in prossimità dei rilievi.

Venti: deboli/moderati da sud-est.

Mari: generalmente poco mossi.

Temperature: in aumento nei valori minimi, in diminuzione in quelli massimi.

Martedì 28 aprile 2020

Giornata grigia e uggiosa, specie sul centro-levante regionale, con piogge che si faranno localmente cospicue nelle aree interne. Ventilazione moderata/tesa da quadranti meridionali.

Mari tra mossi e molto mossi.

Temperature in calo.