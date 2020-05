Torna gradualmente l’alta pressione sul nord Italia e con essa dovrebbe tornare anche il bel tempo. Nei prossimi giorni, però, è prevista ancora un pò di instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 6 maggio 2020

Nelle prime ore del mattino cielo ancora nuvoloso su gran parte della regione, fatta eccezione solo sull’imperiese dove il cielo si presenterà in gran parte sereno. Già nel corso della mattinata le nuvole andranno via via diradandosi, pertanto le schiarite soprattutto sulla costa si faranno subito ampie.

Nel pomeriggio avremo la possibilità di sviluppo di nubi cumuliformi sull’appennino centro-orientale (tra la Val Trebbia e la Val Fontanabuona) e sulle Alpi Liguri. In queste zone saranno possibili dei rovesci passeggeri. Non si esclude qualche leggero sconfinamento anche sul relativo settore costiero. Altrove invece il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso.

Venti al mattino moderati da nord est su savonese ed imperiese, più deboli altrove. Nel pomeriggio calma di vento quasi ovunque, eccezion fatta per il vento da nord che soffierà teso sull’appennino savonese.

Mare poco mosso

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime.

Costa: min 12/15°C, max: 18/22°C.

Interno: min +3/9°C, max: 15/21°C

Giovedì 7 maggio 2020

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Passaggio di velature in spostamento da ovest a partire dal tardo pomeriggio

Venti: brezze prevalenti.

Mare poco mosso.

Temperature: in lieve aumento

Venerdì 8 maggio 2020

Al mattino nubi basse in aumento sul settore centrale, in dissolvimento nel corso della giornata. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso.