La circolazione sul Mediterraneo occidentale rimarrà depressionaria per tutta la settimana, questo per la nostra regione si traduce in tempo nel complesso variabile, a tratti instabile; possibile passaggio perturbato più organizzato nella giornata di venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 13 maggio 2020

Molte nubi ovunque; al mattino probabili precipitazioni deboli o moderate su imperiese in estensione al settore centro-occidentale. Variabile altrove, non si escludono parziali aperture e momenti soleggiati. Al pomeriggio ritroveremo la nuvolosità più intensa a levante, associata a piogge o brevi rovesci, in particolare tra Genova e Tigullio. Rimane incerto a ponente, non si escludono residui piogge su imperiese.

Venti: sostenuti da grecale sul Ligure Ovest, rinforzi a burrasca tra la notte ed il mattino al largo di Capo Mele. Da est-sud-est sul settore orientale forti al largo, specie al mattino.

Mari: fino ad agitato il Ligure ovest; tra mosso e molto mosso altrove.

Temperature: stazionarie, o in lieve calo le massime.

Costa: min 12/16°C, max: 17/19°C.

Interno: min 6/12°C, max: 12/17°C.

Giovedì 14 maggio 2020

giornata tipicamente variabile con nubi più organizzate a ponente, dove non si escludono deboli ed isolate precipitazioni. Dalla sera nuvolosità in intensificazione su imperiese associata a piogge più diffuse.

Venti: da est-nord-est al più moderati a ovest di Capo Mele, settori al largo; brezze dominanti altrove.

Mari: generalmente molto mosso.

Temperature: stazionarie, salvo aumenti su Riviera di levante complice il maggiore soleggiamento.

Venerdì 15 maggio 2020

Tempo a tratti perturbato con piogge o locali rovesci che in giornata tenderanno a concentrarsi sul medio-levante; aperture su imperiese nel corso della giornata, ventoso da libeccio; fresco