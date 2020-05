Ancora passaggi nuvolosi sulla Liguria per effetto del passaggio di una nuova debole perturbazione che potrebbe portare nuovi isolati piovaschi.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 19 maggio 2020

Al mattino nubi sparse, più compatte sul centro-levante, ove non si esclude qualche breve ed intermittente rovescio. Maggiori schiarite sulle coste del ponente, mentre nel relativo entroterra la nuvolosità sarà più uniforme e anche in queste zone è prevista pioggia.

Nel pomeriggio precipitazioni sparse più probabili nei settori interni del levante e del ponente, mentre sulle coste sarà generalmente asciutto, anche se non escludiamo qualche breve sgocciolio. In serata graduale diradamento delle nubi.

Venti tesi dai quadranti settentrionali, come da avviso.

Mare stirato sotto costa o localmente mosso a ponente. Generalmente mosso al largo.

Temperature: in calo le massime

Costa: min +16/+20°C, max: +23/+27°C.

Interno: min +9/+12°C, max: +18/+22°C.

Mercoledì 20 maggio 2020

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione.

Venti: moderati da nord al mattino, tendenti ad indebolirsi e a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mari: mosso al mattino, poco mosso dal pomeriggio.

Temperature: in aumento.

Giovedì 21 maggio 2020

Condizioni meteo generalmente stabili con cieli prevalentemente sereni.