La circolazione ciclonica instabile centrata sulla penisola si sta riassorbendo lentamente e per la Liguria ancora qualche fenomeno residuo ma il bel tempo stabile è in arrivo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 20 maggio 2020

Prosegue per la prima parte della mattina il passaggio di annuvolamenti accompagnati da piovaschi o brevi rovesci, ma rispetto alla giornata di ieri si tratterà di fenomeni più deboli ed isolati sul settore orientale.

Nel corso della giornata tendenza alla stabilità con schiarite più ampie a ponente.

Venti ancora tesi settentrionali, in rinforzo

Mare inizialmente molto mosso al largo, mosso / stirato sottocosta, moto ondoso in rapida diminuzione dal pomeriggio

Temperature: recuperano nuovamente le massime

Costa: min 18/21°C, max: 23/28°C.

Interno: min 13/17°C, max: 23/26°C.

Giovedì 21 maggio 2020

Stabile e soleggiato

Venti: si impostano a regime di brezza

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in diminuzione di qualche punto le massime sui litorale.

Venerdì 22 maggio 2020

Rinforzo ulteriore dell’alta pressione; stabile, solo qualche velatura in transito.