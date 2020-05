Genova – Ancora 55 nuovi positivi in 24 ore il Liguria mentre il trend in decrescita si conferma anche per la giornata di oggi.

I pazienti attualmente positivi in regione sono 4.188, 76 in meno rispetto alla giornata precedente.

Diminuzione importante anche per i pazienti ricoverati in ospedale che passano da 332 a 305, con 27 persone in meno.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, fermo a 22.

Decrescono anche i numeri dei pazienti curati a domicilio, a oggi 1.770, 76 in meno rispetto a ieri.

I positivi clinicamente guariti e a casa sono 2.113, 27 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre un importante salto in avanti lo fanno registrare i pazienti guariti non più positivi, 3.759, 120 in più nelle ultime 24 ore.

Continua a fluttuare il dato circa i nuovi contagi, 55 in più rispetto a un giorno fa, per un totale di 9.342 casi di Covid-19 da inizio emergenza.

I pazienti deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 11 per un numero complessivo di vittime di 1.395.