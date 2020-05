Nei prossimi giorni l’alta pressione sarà in ulteriore rinforzo sul bacino del Mediterraneo, ma non si escludono temporanei addensamenti accompagnati da locali sgocciolii. Temperature su valori miti.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 22 maggio 2020

Mattinata caratterizzata da velature sul centro-ponente, cieli maggiormente sereni a levante. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, mentre lungo le coste cieli velati con il sole che potrebbe apparire come dietro ad un vetro smerigliato.

Venti: deboli meridionali, locali rinforzi fino a moderati sui settori padani.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie su valori miti.

Costa: min 16/19°C, max: 22/25°C.

Interno: min 9/15°C, max: 23/28°C.

Sabato 23 maggio 2020

Cieli sereni o poco nuvolosi fino a metà pomeriggio, poi nuvolosità in aumento sul centro-ponente (specie costiero). Non si esclude qualche sgocciolio tra Savonese e Genovesato in serata.

Venti moderati dai quadranti meridionali.

Mare mosso.

Temperature: pressoché stazionarie su valori gradevoli.

Domenica 24 maggio 2020

Cieli sereni o al più poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in aumento. Venti moderati da nord.