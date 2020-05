Correnti più fresche affluiscono sul nord-Italia. Giornate di bel tempo attendono la Liguria, eccezion fatta per qualche nota instabile nelle ore pomeridiane, più spiccata nelle aree interne. Temperature in calo, su valori attorno alla media per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 maggio 2020

Al mattino cieli per lo più sereni. Qualche innocua nube bassa potrà attardarsi sui versanti padani centro-occidentali, ma sarà in rapido dissolvimento già nel corso della mattinata. Nel corso del pomeriggio nubi cumuli-formi in aumento nelle aree interne, in particolar modo su Alpi Liguri e comparto appenninico trebbio-avetano, dove potrà generarsi qualche debole temporale, in tendente parziale sconfinamento sulle adiacenti balconate costiere. Cieli nuovamente sereni in serata.

Venti: Moderati o al più tesi da nord sul centro-ponente e a largo, deboli/moderati da nord-est a levante. Saranno a regime di brezza da sud sotto-costa.

Mari: Tra mossi e molto mossi al primo mattino a ponente, poco mossi altrove. Moto ondoso in rapido abbattimento nel corso della giornata.

Temperature: In calo, più marcato sui rilievi. In locale aumento le massime lungo le coste

Costa: min +12/+17°C, max: +16/+22°C

Interno: min +6/+14°C, max: +22/+26°C.

Lunedì 25 maggio 2020

Al mattino tempo stabile e soleggiato ovunque. Nel pomeriggio qualche nota instabile potrà manifestarsi nelle aree interne. Cieli nuovamente sereni in serata.

Venti: Deboli o moderati settentrionali. A regime di brezza da sud sotto-costa.

Mari: Mari generalmente poco mossi o quasi calmi.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Martedì 26 maggio 2020

Bel tempo al mattino. Instabilità in aumento nel pomeriggio nelle aree interne. Venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi. Temperature pressochè stazionarie, su valori attorno alla media per il periodo.