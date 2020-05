Un possente promontorio anticiclonico sull’Europa occidentale si contrappone ad una circolazione più fresca ed instabile che scorre lungo il suo bordo orientale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 26 maggio 2020

In prevalenza sereno al mattino; addensamenti pomeridiani concentrati sulle cime appenniniche, dove non si escludono locali e deboli episodi di instabilità, velature di passaggio altrove.

Venti tesi settentrionali al mattino sul settore centro-occidentale, possibili rinforzi sull’area di Capo Mele; si impongono le brezze al pomeriggio, più vivaci lungo la Riviera di Ponente.

Mare generalmente mosso al largo; localmente molto mosso il settore ovest fino al primo mattino.

Temperature: in lieve diminuzione le massime nelle zone interne

Costa: min 17/21°C, max: 23/28°C.

Interno: min 6/16°C, max: 22/27°C.

Mercoledì 27 maggio 2020

Tempo stabile e soleggiato, salvo il passaggio di isolate velature; consueta cumulogenesi pomeridiana sui rilievi appenninici, ma con basso rischio di instabilità

Venti: brezze dominanti

Mare generalmente poco mosso

Temperature: senza variazioni significative.

Giovedì 28 maggio 2020

Condizioni di tempo stabile al mattino, graduale intensificazione della nuvolosità costiera sul settore centrale nel corso del pomeriggio.

Libeccio moderato / teso entro sera sul Ligure al largo.