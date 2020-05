Cape Canaveral – A meno di venti minuti è arrivata la doccia fredda: il meteo non permette il lancio in sicurezza in questo momento.

La pertenza di oggi però aveva una finestra a “zero tolleranza” e di conseguenza non era possibile attendere ulteriormente sulla rampa di lancio in attesa di una evoluzione del meteo; da qui l’unica decisione possibile: lancio annullato per oggi.

E’ in corso quindi la procedura per rimuovere in sicurezza il carburante finora caricato nel razzo per permettere lo sbarco degli astronauti dalla navicella posizionata sulla rampa di lancio.

Ci siamo andati molto vicini ma il #launchamerica dovrà aspettare, la prossima finestra di lancio è tra tre giorni.