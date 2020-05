Aria fresca da est interesserà la Liguria nei prossimi giorni, mantenendo condizioni moderatamente instabili nelle zone interne durante il pomeriggio. Basso il rischio di sconfinamenti lungo le coste, dove il tempo dovrebbe restare asciutto.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 30 maggio 2020

Al mattino bel tempo quasi ovunque a parte la presenza di nuvolosità alto cumuliforme senza conseguenze. Nel pomeriggio formazione di rovesci localmente temporaleschi tra Val Trebbia, Val d’Aveto, Alta Graveglia e alta Val di Vara; basso il rischio di sconfinamenti lungo le coste.

Sempre nel pomeriggio saranno possibili temporali sulle Alpi Liguri, nel gruppo Saccarello-Frontè con qualche sconfinamento attenuato fino in costa. Basso rischio di temporali sulle restanti zone dell’entroterra. In serata attenuazione dei fenomeni su tutta la Liguria ed aumento della nuvolosità medio-alta proveniente dalla Val Padana, senza conseguenze.

Venti deboli da nord-est al mattino in rotazione a sud-ovest (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: In aumento

Costa: min 15/17°C, max: 21/26°C.

Interno: min 6/13°C, max: 15/24°C.

Domenica 31 maggio 2020

Nuvolosità sparsa al mattino senza conseguenze e in via di attenuazione lungo le coste. Nel pomeriggio formazione di temporali sull’Appennino centro-orientale e Alpi Liguri, con basso rischio di sconfinamenti in costa. Attenuazione dei fenomeni in serata su tutta la regione.

Venti deboli dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie

Lunedì 1 giugno 2020

Ancora rischio di rovesci nelle zone interne nel pomeriggio, più sole lungo le coste. Temperature stazionarie.