Il nord-Italia rimane esposto a fresche correnti orientali. Sulla Liguria il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato, ma non mancheranno note di instabilità, soprattutto nelle aree interne, durante le ore centrali. Temperature su valori prossimi o lievemente inferiori alla media per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 31 maggio 2020

Tra la notte e le prime ore del mattino nubi alte transiteranno da nord-ovest, con la possibilità di qualche debole piovasco, più probabile nelle aree interne centro-occidentali. Nel corso della mattinata cieli in graduale rasserenamento. Nel pomeriggio nubi cumuliformi in sviluppo sui rilievi, specie su comparto alpino imperiese e su settore appenninico di Trebbia, Aveto e Vara, dove potranno verificarsi piovaschi o rovesci, localmente anche a sfondo temporalesco. Basse le probabilità di sconfinamenti sugli adiacenti tratti costieri. In serata cieli di nuovo in rasserenamento.

Venti: Deboli/moderati da nord-ovest al mattino sul centro-ponente, deboli da sud/sud-ovest a levante. In giornata venti in rotazione a sud-ovest ovunque, con locali rinforzi sui versanti padani.

Mari: Generalmente poco mossi, solo localmente mossi a largo.

Temperature: Pressochè stazionarie

Costa: min +13/+17°C, max: +22/+26°C.

Interno: min +2/+12°C, max: +18/+24°C.

Lunedì 1 giugno 2020

Giornata che esordirà soleggiata pressochè ovunque. Nel corso del pomeriggio nubi cumuliformi nelle aree interne potranno dar vita a qualche episodio temporalesco, che difficilmente sconfinerà sulle adiacenti balconate costiere. Ritorno a condizioni di stabilità ovunque in serata.

Venti: Per lo più deboli dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Martedì 2 giugno 2020

In prevalenza soleggiato al mattino, instabile nel pomeriggio, specie nelle aree interne. Venti deboli/modearati da nord/nord-ovest. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature pressochè stazionarie o in lieve aumento.