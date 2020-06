Celle Ligure – Agenti della polizia locale sulle spiagge, nel fine settimana, per allontanare i tanti bagnanti che hanno deciso di scendere in spiaggia per i primi tuffi in mare ma anche per un pò di tintarella.

Il tuffo è infatti consentito ma non lo stazionamento e così gli agenti hanno gentilmente ma con fermezza allontanato chi si era disteso al sole per asciugarsi e per prendere un pò di colore dopo i mesi di lockdown.

Del resto mancano pochi giorni al “liberi tutti” del 3 giugno, quando sarà possibile circolare liberamente in tutta Italia e, presumibilmente, anche incominciare una vita “normale” pur mantenendo le elementari misure di sicurezza come il distanziamento.

Qualche polemica c’è stata ma la maggior parte delle persone allontanate ha compreso la situazione ed ha accettato di buon grado di allontanarsi in attesa di poter tornare in piena libertà ad emergenza finita.