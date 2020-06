Continua un flusso fresco sul settore balcanico che, seppur non interessandoci direttamente, rinnova condizioni instabili pomeridiane sui rilievi nella giornata di Lunedì. A partire da martedì parziale cedimento dell’anticiclone ad ovest con infiltrazioni umide in grado di apportare un incremento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 1 giugno 2020

Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso per locali velature. Dalle ore centrali sviluppo di cumuli sui rilievi, con qualche rovescio o temporale nel pomeriggio, più probabile su Val Trebbia e Val D’Aveto a levante, su Alpi Marittime e Liguri a ponente, senza sconfinamenti costieri sui litorali, dove si assisterà comunque al transito di qualche nube medio-alta, in un contesto soleggiato.

Venti: Prevalgono le brezze, generalmente deboli od al più moderate.

Mari: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa: min +13/+17°C, max: +22/+26°C.

Interno: min +2/+12°C, max: +18/+24°C.

Martedì 2 giugno 2020

In prevalenza soleggiato, con qualche nube medio alta in transito. Sviluppo di cumuli nel pomeriggio sui rilievi, che solo localmente daranno luogo a qualche rovescio isolato, più probabile sulle Marittime e sulle Alpi Liguri. Tendenza ad incremento delle nubi dalla serata e nottetempo.

Venti: A regime di brezza, localmente moderate nel pomeriggio sui litorali.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Mercoledì 3 giugno 2020

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, a tratti potrà risultare compatta. Non si esclude qualche locale e breve sgocciolata. Evoluzione da confermare nel dettaglio.