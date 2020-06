Pressione in calo sul nord Italia. Si sta avvicinando una perturbazione che ci interesserà più direttamente nella giornata di giovedi 4 giugno con fenomeni anche di forte intensità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 3 giugno 2020

Al mattino nubi in aumento su buona parte della regione, specie sul settore centro-orientale. Si tratterà in prevalenza di nubi basse che potrebbero determinare qualche piovasco in corrispondenza degli annuvolamenti più consistenti. Schiarite più ampie tra Savonese di ponente, Imperiese e rispettivo entroterra. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sulle Alpi Liguri con il rischio di un breve temporale. Situazione quasi invariata altrove con nubi sparse di tipo medio-basso associate a qualche piovasco specie nelle aree interne.

Venti in rinforzo da sud-sud/ovest fino a moderati. Rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio.

Mare da poco mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento in serata.

Temperature: In lieve aumento le minime, in calo le massime

Costa: min +16/+18°C, max: +21/+24°C.

Interno: min +8/+13°C, max: +17/+22°C.

Giovedì 4 giugno 2020

Tempo perturbato con piogge anche intense e temporali. Fenomeni più intensi nelle aree interne. Possibilità anche di effimere schiarite nel pomeriggio, ma seguite da nuovi rovesci.

Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Rinforzi sui crinali, al largo, negli spazi aperti e nelle situazioni temporalesche.

Mare da molto mosso ad agitato in serata.

Temperature: In diminuzione.

Venerdì 5 giugno 2020

A levante nubi sparse e rischio di qualche piovasco nelle zone interne. A ponente maggiori schiarite e assenza di fenomeni. Ventilazione sostenuta da sud-ovest, mare localmente agitato.