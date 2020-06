Genova – E’ parzialmente cessata questa mattina, con l’arrivo del sole, l’allerta meteo di livello giallo, per temporali e pioggia diffusa dalla protezione civile regionale su previsioni di Arpal per l’intera Liguria.

Resta in vigore sino alle 10 nelle zone B e E e sull’intera zona C

Il tempo è in graduale miglioramento ovunque