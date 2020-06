La Spezia – Autostrada A15 chiusa in direzione Nord, tra Santo Stefano e Aulla, per un grave incidente stradale.

Coinvolto un mezzo al lavoro per riparazioni al tratto autostradale.

Secondo le prime ricostruzioni un mezzo dotato di braccio meccanico per ispezionare e lavorare al di sotto dei cavalcavia e viadotti, si sarebbe ribaltato.

A bordo del “cestello” c’erano alcuni operai al lavoro.

Almeno due sarebbero rimasti feriti cadendo dal mezzo.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso del 118 ma anche la polizia stradale e tecnici della Società Autostrade

A15 Parma La Spezia – Traffico rallentato causa incidente nel tratto compreso tra Innesto A12 Genova Rosignano e Aulla in direzione Parma dalle ore 11:28 del 11 giugno 2020

notizia in aggiornamento