Ancora blande correnti atlantiche che saranno responsabili di un po’ di instabilità appenninica nel corso della giornata di martedì 16 giugno , mentre mercoledì assisteremo al transito di un nuovo fronte perturbato.

Martedì 16 giugno 2020

Al mattino tempo soleggiato lungo la fascia costiera. Dalla tarda mattinata rapido sviluppo di cumuli nelle zone interne con qualche rovescio anche temporalesco non escluso, più probabile su Alpi Marittime, Alpi Liguri, Val D’Aveto e Trebbia, in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Sui litorali aumento delle nubi a partire dalla seconda parte del pomeriggio ma senza conseguenze.

Venti al mattino deboli da nord est a ponente e da sud est sul levante. Tenderanno a divenire meridionali ovunque dal pomeriggio.

Mare generalmente mosso.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi

Costa: min +13/+18°C, max +18/+24°C

Interno: min +7/+13°C, max +15/+22°C.

Mercoledì 17 giugno 2020

Tempo instabile a causa del transito di un fronte perturbato sul Nord Italia. Saranno possibili rovesci sparsi un po’ “a macchia di leopardo” alternati a fugaci schiarite (più probabili sull’imperiese costiero), in spostamento da ponente a levante nel corso della giornata. Non si escludono locali fenomeni temporaleschi sulle Alpi Liguri.

Venti tesi di libeccio al largo come da avviso. Moderati da sud est sul levante e da est / nord est tra savonese di ponente ed imperiese.

Mare mosso sul ponente, molto mosso sul levante. Localmente agitato verso Capo Corso come da avviso.

Temperature: in calo nelle massime.

Giovedì 18 giugno 2020

Residue precipitazioni in nottata sul levante ma con tempo in miglioramento. Nel pomeriggio solita instabilità su Alpi Liguri e Appennino di levante mentre lungo le coste sarà una giornata in gran parte soleggiata. Temperature in lieve aumento nelle massime.