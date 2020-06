L’alta pressione prende progressivamente forza sul Mediterraneo occidentale. Sulla Liguria attese giornate serene e soleggiate. Eventuali, brevi note di instabilità saranno relegate alle ore centrali sui rilievi. Temperature in aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 21 giugno 2020

Giornata stabile e soleggiata ovunque. Nelle ore centrali qualche debole piovasco o rovescio potrà avere luogo su Alpi Liguri e sull’Appennino medio-levantino, in veloce esaurimento entro la sera.

Venti: Deboli, a regime di brezza meridionale sotto-costa, da nord altrove.

Mari: Generalmente poco mossi, mossi sull’estremo levante e a largo dal pomeriggio.

Temperature: Minime in calo nei valori minimi, specie nei fondovalle interni, in aumento nei valori massimi.

Costa: min +14/+18°C, max +22/+27°C.

Interno: min +4/+13°C, max +22/+25°C.

Lunedì 22 giugno 2020

Bel tempo su tutta la regione. Possibile qualche piovasco o rovescio nelle aree interne nel corso del pomeriggio.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Martedì 23 giugno 2020

Altra giornata stabile e soleggiata, a parte qualche fenomeno possibile nel pomeriggio nelle aree interne.

Venti deboli al più moderati dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente poco mossi.

Temperature in ulteriore aumento.