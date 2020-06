Si rinforza l’anticiclone sul mediterraneo occidentale e tende ad espandersi sino all’Europa centrale. Sulla nostra regione inizio di settimana contraddistinto da tempo stabile ed assolato con clima estivo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 22 giugno 2020

Per lo più cielo sereno al mattino. Nel pomeriggio modesti cumuli sui rilievi, generalmente senza conseguenze, se non con modesti e limitati effetti. Tempo invariato lungo le coste.

Venti settentrionali al mattino deboli o localmente moderati. Leggere brezze di mare nel pomeriggio lungo i litorali.

Mare quasi calmo.

Temperature: In aumento.

Costa: min +14/+19°C, max +22/+27°C.

Interno: min +9/+16°C, max +22/+26°C.



Martedì 23 giugno 2020

Giornata soleggiata su tutta la regione. Qualche cumulo pomeridiano ad orlare i rilievi nel pomeriggio.

Venti: Prevalgono deboli brezze.

Mare generalmente calmo.

Temperature stazionarie o in lieve ulteriore rialzo.

Mercoledì 24 giugno 2020

Prosegue la fase di tempo estivo.