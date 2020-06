Un solido promontorio di alta pressione questa settimana si espanderà fino alla Scandinavia; la prima massa d’aria calda di provenienza africana, richiamata dall’alta pressione è destinata ad occupare gran parte del Mediterraneo centro-occidentale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 23 giugno 2020

Cielo in prevalenza sereno al mattino; cumuli pomeridiani sulla dorsale appenninica di levante e a ridosso delle Alpi Liguri e Marittime, dove non si escludono occasionali e deboli episodi di instabilità.

Venti: a regime di brezza, deboli.

Mari: poco mossi tutti i bacini, o quasi calmi sotto-costa.

Temperature: in ulteriore aumento i valori minimi sotto-costa e a fondovalle. In calo le massime sulla Riviera di Ponente. Tassi di umidità relativa medio-alti o alti sulla fascia costiera.

Costa: min 17 / 22°C, max 24 / 29°C.

Interno: min 9/18°C, max 27/30°C.

Mercoledì 24 giugno 2020

condizioni meteo stazionarie per effetto dell’alta pressione sul Mediterrano occidentale

Venti: brezze dominanti, leggere.

Mari: poco mosso o quasi calmo.

Temperature: nel complesso stazionarie.

Giovedì 25 giugno 2020

nuvoloso al mattino sul settore centrale, aumento dell’instabilità nelle zone interne, brezze costiere deboli