Genova – Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore ma ci sono ben 14 nuovi contagiati nel bollettino sull’emergenza coronavirus in Liguria.

E’ un bilancio tra luci ed ombre quello di oggi, per quanto riguarda l’emergenza coronavirus-covid19 nella nostra regione.

Se i decessi si sono ormai azzerati da diversi giorni, cresce inesorabilmente e senza sosta, il numero dei nuovi pazienti risultati positivi al virus pur in presenza di un numero di tamponi esiguo.

Altre 24 ore senza decessi – siamo al terzo giorno consecutivo, ma allarma l’impennata di contagi, ben 14, registrati nelle ultime 24 ore.

Dodici casi sono stati scoperti all’interno di una RSA per anziani confermando che l’emergenza non è del tutto scomparsa, specie negli ambienti frequentati da anziani.

Questi i dati dei decessi, zona per zona, come li segnala il bollettino.

ASL 1

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 2

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 3

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 4

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

POLICLINICO SAN MARTINO

Nessun decesso segnalato nelle ultime 24 ore.

Questi, invece, i dati Ministeriali:

TOTALE test effettuati 141.472 (+1.562)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 9.954 14

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 921 10

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.033 4

Positivi in Liguria 1.482 -54

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 153

LA SPEZIA 22

IMPERIA 141

GENOVA 978

Residenti fuori Regione/Estero 31

altro/in fase di verifica 157

TOTALE 1482

(esclusi 1.556 deceduti e 6.916 guariti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 57 1 -3

ASL1 7 0 -2

ASL2 11 0 2

Ospedale Policlinico San Martino 7 1 -1

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 8 0 -2

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL3 globale 14 0 1

ASL 3 Villa Scassi 14 0 1

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 6 0 0

ASL4 Sestri Levante 6 0 0

ASL4 Lavagna 0 0 0

ASL5 4 0 -1

Isolamento domiciliare 202 1

TOTALE GUARITI con due test negativi consecutivi 6916 67

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 74

ASL 2 63

ASL 3 122

ASL 4 72

ASL 5 60

Liguria 391

Schede decessi 1.556 (+1)