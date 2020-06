Alta pressione stabile e bel tempo su tutta la Liguria a parte qualche nube locale al mattino senza conseguenze.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 25 giugno 2020

Al mattino nubi sparse sul settore centro-occidentale della regione con qualche breve rovescio sul Savonese costiero in attenuazione prima di mezzogiorno, bel tempo altrove. Nel pomeriggio bello ovunque a parte qualche rovescio sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti: Brezze lungo le coste, moderati da sud (Marin bianco) sui versanti padani nel pomeriggio.

Mari: Poco mossi, o quasi calmi.

Temperature: Stazionarie ma con tassi di umidità relativa medio-alti.

Costa: min 19 / 22°C, max 26 / 31°C.

Interno: min 9/16°C, max 27/31°C.

Venerdì 26 giugno 2020

Situazione invariata: un po’ di nubi al mattino sul settore centro-occidentale della regione e qualche sporadico rovescio sulle Alpi Liguri nel pomeriggio. Soleggiato altrove.

Venti: Brezze dominanti, leggere sotto costa, Marin bianco sui versanti padani.

Mari: Poco mosso o quasi calmo.

Temperature: Nel complesso stazionarie.

Sabato 27 giugno 2020

Nessun cambiamento sostanziale. Bel tempo ovunque a parte qualche nube nelle aree interne senza conseguenze, temperature stabili.