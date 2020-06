Ancora alta pressione sulla nostra regione, appena disturbata da infiltrazioni di aria fresca di matrice atlantica che potrebbero determinare qualche occasionale fenomeno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 27 giugno 2020

Mattinata e primo pomeriggio nel complesso soleggiati a parte qualche nube sui versanti padani occidentali. Tra il pomeriggio e la serata rischio di qualche temporale tra Alpi Liguri e Bormida occidentale; i fenomeni tenderanno ad esaurirsi muovendosi verso levante arrivando a lambire al massimo il Savonese costiero; altrove tempo buono.

Venti: Brezze lungo le coste, moderati da sud (Marin bianco) sui versanti padani nel pomeriggio.

Mari: Poco mosso o quasi calmo.

Temperature: Stazionarie

Costa: min 19 / 22°C, max 26 / 29°C

Interno: min 9 / 16°C, max 27 / 30°C.

Domenica 28 giugno 2020

Bel tempo ovunque. Qualche temporale sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Venti: Brezze lungo le coste, moderati da sud (Marin bianco) sui versanti padani nel pomeriggio.

Mari: Poco mosso o quasi calmo.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Lunedì 29 giugno 2020

Moderato aumento della nuvolosità senza fenomeni, lieve calo termico, ventilazione vivace da sud.