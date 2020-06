L’alta pressione rimane protagonista dello scenario meteo sul Mediterraneo, ma l’infiltrazione di umide correnti oceaniche potrà determinare qualche locale episodio di instabilità sulla Liguria. Temperature stabili su valori lievemente superiori alle medie per il periodo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 28 giugno 2020

Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. In serata atteso un aumento della nuvolosità da nord-ovest con la possibilità di qualche breve episodio instabile, anche a sfondo temporalesco, in sconfinamento dalle Alpi Liguri al savonese interno. Altrove il tempo si manterrà asciutto.

Venti: Meridionali, a regime di brezza lungo le coste, fino a moderati sui versanti padani (marin bianco).

Mari: Generalmente quasi calmi, sia sotto-costa che a largo.

Temperature: Stazionarie.

Costa: min +17/22°C, max +26/29°C.

Interno: min +5/18°C, max +26/30°C.

Lunedì 29 giugno 2020

Al primo mattino possibili fenomeni di instabilità sul medio ponente, in graduale stemperamento già nel corso della mattinata. Altrove cieli variabilmente nuvolosi, ma tempo asciutto. Nel pomeriggio attività cumuliforme nelle aree interne confinali, più marcata sul comparto alpino imperiese, dove non è escluso lo sviluppo di attività temporalesca. Tempo sereno e asciutto altrove.

Venti: Deboli meridionali lungo le coste, fino a moderati sui versanti padani.

Mari: Generalmente mossi sul centro-ponente, molto mossi sull’estremo levante e a largo per onda lunga da sud-ovest (come da avviso).

Temperature: Pressochè stazionarie o in lieve calo.

Martedì 30 giugno 2020

Bel tempo, eccezion fatta per qualche localizzato episodio instabile. Venti moderati meridionali, mari generalmente mossi e temperature pressochè stazionarie.