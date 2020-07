La bolla di alta pressione si sta consolidando sul mediterraneo occidentale, garantendo tempo stabile ed assolato.

Questa, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore

Lunedì 6 luglio 2020

Soleggiato su tutta la regione per l’intera giornata, con solo qualche modesto cumulo sui rilievi nel corso del pomeriggio.

Venti settentrionali localmente moderati al mattino. Tendenza a locali e leggere brezze lungo le coste nel pomeriggio.

Mari quasi calmi

Temperature: stazionarie

Costa: min 16/20°C, max 25/30°C.

Interno: min 8/16°C, max 25/28°C.

Martedì 7 luglio 2020

Flussi settentrionali secchi tendono a rinforzare. Alcune nubi medio alte mattutine in transito lasceranno spazio ad un cielo generalmente sereno nel pomeriggio, in un contesto climatico più secco ma caldo.

Venti: settentrionali in rinforzo sino a moderati o localmente tesi nel pomeriggio-sera.

Mari: stirati sotto costa. Tendenti a mosso al largo.

Temperature: In aumento.

Mercoledì 8 luglio 2020

Prosegue la fase di tempo stabile ed assolato garantita dall’alta pressione