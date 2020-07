Il nuovo rinforzo dell’alta pressione determina il ripristino di condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Liguria. Da martedì l’ingresso di correnti più fresche da nord-ovest determinerà un aumento dell’instabilità, soprattutto nelle aree interne.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 12 luglio 2020

Al mattino nubi basse, anche compatte, di matrice padana (gaigo) saranno presenti sui versanti padani centro-occidentali, ma tenderanno a dissiparsi entro le prime ore del pomeriggio. Cieli per lo più sereni altrove. Nel pomeriggio prenderà piede la consueta attività cumuliforme, che nell’areale delle Alpi Liguri potrà dare sfogo a qualche rovescio. Scarse possibilità di sconfinamenti sulle adiacenti balconate costiere. Bel tempo sul resto della regione.

Venti: Al mattino moderati/tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente e in mare aperto, deboli/moderati da nord-est a levante. Ventilazione in graduale abbattimento nel corso del pomeriggio e rotazione a brezza meridionale sotto-costa.

Mari: Al mattino mossi a ponente, poco mossi sul centro-levante, molto mossi a largo, specie sul quadrante occidentale. Moto ondoso in progressivo abbattimento nel corso della giornata.

Temperature: In calo sui rilievi e nelle aree interne

Costa: min +17/20°C, max +27/31°C.

Interno: min +10/+17°C, max +24/27°C.

Lunedì 13 luglio 2020

Al primo mattino qualche nube bassa si attarderà sui versanti padani centro-occidentali, ma con la tendenza a dissiparsi già nel corso della mattinata. Tempo soleggiato altrove. Possibile instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri, in spegnimento prima di sera.

Venti: Per lo più moderati dai quadranti settentrionali al mattino. Ruoteranno a sud sotto-costa nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mossi.

Temperature: In calo le massime nelle aree interne, stazionarie o in locale aumento lungo le coste

Martedì 14 luglio 2020

Instabilità in aumento nelle ore centrali nelle are interne, con possibili locali sconfinamenti fin sulle coste.