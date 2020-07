L’arrivo di correnti più fresche da nord determineranno un po’ di instabilità sparsa sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 15 luglio 2020

Al mattino non si esclude qualche rovescio sul settore centrale, mentre altrove tempo generalmente stabile.

Nel pomeriggio sviluppo di rovesci anche a carattere temporalesco sui rilievi dell’Appennino centro-orientale e sulle Alpi Liguri, non si esclude qualche sconfinamento lungo le coste dell’Imperiese. Altrove alternanza tra nubi ed ampie schiarite.

Venti: fino a tesi da nord sul settore centro-occidentale nella prima parte della mattinata, deboli da sud/sud-est altrove. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Costa: min 20/23°C, max 26/30°C.

Interno: min 8/17°C, max 23/29°C.

Giovedì 16 luglio 2020

In mattinata possibili temporali sul levante regionale, più stabile altrove.

Nel pomeriggio formazione di rovesci anche a carattere temporalesco su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale.

Venti: in mattinata deboli o moderati da nord a ponente e da sud altrove. Nel pomeriggio ventilazione debole o moderata dai quadranti meridionali ovunque.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 17 luglio 2020

Nuvolosità in aumento nel corso della giornata, dal pomeriggio possibili piogge o temporali sparsi. Temperature stazionarie.