Un campo di alta pressione resta stabile sul comparto euro-mediterraneo centro-occidentale; in quota scorrono correnti umide occidentali che sulla nostra regione determinano locali addensamenti e, nella seconda parte della settimana, potranno produrre isolati episodi di instabilità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 21 luglio 2020

Fino al mattino addensamenti sparsi marittimo-costieri, aperture più ampie nell’interno, salvo foschie a fondovalle; nel corso del pomeriggio nubi a sviluppo verticale lungo la fascia appenninica, bassa probabilità di instabilità (debole) limitata alle Alpi Liguri e Marittime.

Venti in prevalenza da sud-ovest al largo, al più moderato; a regime di brezza sull’arco ligure.

Mare generalmente poco mosso sotto-costa, localmente mosso al largo il settore ovest.

Temperature: in ulteriore aumento, specialmente le massime nell’interno ed in quota sull’Appennino.

Costa: min 19/23°C, max 25/29°C.

Interno: min 8/20°C, max 26/30°C.

Mercoledì 22 luglio 2020

La situazione non cambia, inizialmente nubi costiere in un contesto soleggiato, poi tendenza ad aperture; sui rilievi cumuli pomeridiani.

Venti: brezze sull’arco Ligure, sud-ovest moderato a tratti teso al largo.

Mari: mosso al largo, poco mosso sotto-costa

Temperature: in ulteriore aumento nell’interno; afa in aumento sotto-costa; punte sopra i 30°C sul versante padano dell’Appennino e nell’entroterra spezzino.

Giovedì 23 luglio 2020

Infiltrazioni d’aria più fresca determineranno instabilità diffusa sulla Pianura Padana durante il pomeriggio; fenomeni in possibile sconfinamento lungo la catena appenninica e valli interne del settore centrale; più fresco, specie nell’interno