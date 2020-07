Rinforzo anticiclonico sul mediterraneo, con tempo nel complesso stabile sulla Liguria. Tuttavia infiltrazioni umide determinano a tratti un po’ di nuvolosità sparsa.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 27 luglio 2020

Nubi sparse al primo mattino sui versanti marittimi costieri del settore centro-occidentale, con addensamenti più probabili tra Savonese e Genovesato, altrove qualche velatura. Attenuazione della nuvolosità nel corso della mattinata e tempo soleggiato ovunque nel pomeriggio, pur con modesti cumuli sui rilievi.

Venti: generalmente deboli, od al più localmente moderati, meridionali.

Mari: quasi calmo.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento nei valori massimi.

Costa: min 18/21°C, max 25/29°C.

Interno: min 6/17°C, max 25/28°C.

Martedì 28 luglio 2020

Giornata bel tempo su tutta la regione con qualche modesto cumulo sui rilievi. Tendenza a parziale incremento della nuvolosità verso sera per transito di velature.

Venti: prevalgono le brezze

Mari: calmo.

Temperature: In aumento in quota e nelle zone interne, stazionarie lungo le coste.

Mercoledì 29 luglio 2020

Nubi sparse su tutta la regione, in un contesto comunque in buona parte soleggiato.