Prosegue l’ondata di calore che interessa la Liguria e tutto il Mediterraneo occidentale. Condizioni che resteranno stabili fino alla fine della settimana e dovuta alla presenza di un robusto promontorio in quota nord-africano.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 29 luglio 2020

Al mattino cielo in prevalenza sereno; nel corso del pomeriggio avremo attività cumuliforme soprattutto sulle Alpi liguri dove assisteremo a qualche isolato fenomeno temporalesco. In serata più a levante assisteremo ad un graduale ma innocuo aumento delle nubi.

Venti: a regime di brezza; nel pomeriggio marino teso sull’Appennino centro-occidentale.

Mari: poco mosso o quasi calmo.

Temperature: stazionarie; tassi di umidità medio-alti sulle coste con conseguente disagio fisiologico per afa

Costa: min 20/24°C, max 27/31°C

Interno: min 13/20°C, max 27/32°C

Giovedì 30 luglio 2020

Giornata calda ed assolata, sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi appenninici.

Venti: brezze dominanti.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: stazionarie, o in ulteriore lieve aumento nei valori massimi.

Venerdì 31 luglio 2020

Ancora afa e condizioni di cielo prevalentemente soleggiato con formazione di nubi pomeridiane sull’Appennino.